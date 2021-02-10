مجلس النواب يحوّل حادثة “مصنع ناعور” إلى لجنته القانونية

جهاد المنسي

عمان- قال رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات إن المجلس حريص على ترسيخ مبادىء سيادة القانون على الجميع دون استثناء مهما علت مكانتهم وشأنهم.

وطلب العودات من المجلس التصويت على تحويل واقعة منشأة اقتصادية للجنة القانونية للتحقق من واقعتها وتفاصيلها كاملة، مؤكدا أن المجلس وأعضائه اول الممتثلين للقانون.

وكان النائب اسامة العجارمة تحدث في مستهل جلسة النواب اليوم حول واقعة إحدى المنشآت الاقتصادية، مؤكدا أن الحادثة غابت عنها بعض الحقائق، داعيا المجلس إلى تشكيل لجنة للتحقق من تفاصيلها كافة ترسيخا لمبدأ الشفافية في العمل البرلماني.

وأضاف العجارمة: “تربينا على قيم نبيلة، ولا نلتفت لكل هماز مشاء بنميم”.

ووافق النواب على مقترح رئيس المجلس بتحويل الواقعة إلى الجنة القانونية للتقصي حولها واطلاع مجلس النواب عن تفاصيل الحادثة.