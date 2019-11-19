مجلس النواب يحيل 50 مشروع قانون وقانون معدل إلى لجانه

عمان- الغد- أحال مجلس النواب مجموعة من القوانين الواردة على جدول اعماله والبالغ عددها 50 مشروع قانون وقانون معدل والتي اغلبها تفويض صلاحيات مجلس الوزراء إلى الوزراء المختصين.

واحال المجلس في جلسته الثلاثاء برئاسة النائب الاول نصار القيسي، قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان لعام 2019 الى اللجنة الادارية.

واحال المجلس القانون المعدل لقانون المخابرات العامة لسنة 2019 الى اللجنة القانونية.

أما باقي القوانين احالها المجلس إلى اللجنتين القانونية والإدارية، وتاليا اسماء القوانين.

مشروع قانون معدل لقانون المحامين الشرعيين لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون الفوائض المالية لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون صكوك التمويل الإسلامي لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون الزراعة لسنة 2019 .

مشروع قانون معدل لقانون جوازات السفر لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون المؤسسات التطوعية لإعمار المدن لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون صندوق توفير البريد في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون الاعلام المرئي والمسموع لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون الخدمات البريدية لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون المفرقعات لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون الهيئة الملكية الأردنية للأفلام لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون مقاولي الانشاءات لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة الإقراض الزراعي لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس في المساجد لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون إدارة قضايا الدولة لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية لسنة 2019 .

مشروع قانون معدل لقانون حماية التراث العمراني والحضري لسنة 2019 .

مشروع قانون معدل لقانون رعاية الثقافة لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون صندوق المعونة الوطنية لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون الامن العام لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون تطوير المشاريع الاقتصادية لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون الاستثمار لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2019 .

مشروع قانون معدل لقانون التخطيط لسنة 2019.

قانون معدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون الاتصالات لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الالكترونية لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون تطوير وادي الأردن لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون الجمعيات لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون الصحة العامة لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون الطرق لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون التقاعد العسكري لسنة 2019.

مشروع قانون معدل لقانون نقابة أطباء الاسنان لسنة 2019.