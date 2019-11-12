مجلس النواب يختار أعضاء عدد من لجانه بالتزكية

عمان- الغد- اختار مجلس النواب اللجنة القانونية بالتزكية من النواب: عبدالمنعم العودات، زيد الشوابكة، ريم ابودلبوح، مفلح الخزاعلة، فيصل الاعور، حسين القيسي، مصطفى الخصاونة، مصطفى ياغي، احمد فريحات، مصلح الطراونة، حابس الشبيب .

اللجنة المالية النواب: خالد البكار ، رياض العزام ، معتز ابورمان ، راشد الشوحه ، جمال قموه ،عقلة الغمار ، وائل رزوق ،عمر قراقيش ، موسى الوحش ، نواف النعيمات وفضيل النهار .

لجنة الاقتصاد والاستثمار: خير ابوصعيليك ،مفلح الخزاعله ، رياض العزام ، رجا الصرايره ،خالد ابوحسان ، ، عمر قراقيش ، عقلة الزبون ، موسى الوحش ،عواد الزوايده ،ابراهيم بني هاني .

كما اختار المجلس لجنة الشؤون الخارجية بالتزكية، النواب: رائد الخزاعلة، ابراهيم بني هاني، وصفي حداد، قيس زيادين، سعود ابومحفوظ، رسمية الكعابنة، عبدالرحمن العوايشة، اندرية حواري، كمال الزغول، حسني الشياب وزينب الزبيد.

واختار مجلس النواب اللجنة الادارية بالتزكية كل من النواب علي الحجاحجة، راشد الشوحه، ابتسام النوافله، ماجد قويسم ابراهيم ابوالعز، ديمة طهبوب، محاسن الشرعه، احمد فريحات، انصاف الخوالده، مرام الحيصه، كمال الزغول.