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مجلس النواب يستكمل تشكيل لجانه الدائمة اليوم

8:57 ص2022-11-28
جلسة سابقة لمجلس النواب-(تصوير: امير خليفة)
جلسة سابقة لمجلس النواب-(تصوير: امير خليفة)

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يعقد مجلس النواب اليوم الاثنين جلسة لاستكمال مناقشة جدول أعمال الثانية اعتباراً من البندر رقم (4) إستكمال تشكيل لجانه الدائمة.

وكان مجلس النواب اختار مؤخراً أعضاء عشر لجان بالتوافق وهي: القانونية، الشؤون الخارجية، المالية، والاقتصاد والاستثمار، الصحة والبيئة، المرأة وشؤون الأسرة، التوجيه الوطني والاعلام والثقافة، السياحة والاثار والخدمات العامة، فلسطين، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان ، فيما تم تأجيل انتخاب باقي اللجان للجلسة المقبلة.

وتضم اللجنة القانونية : محمد الهلالات ، صالح الوخيان ، غازي الذنيبات ، عارف السعايدة ، فايز بصبوص ، رائد السميرات ، محمد جرادات ، زينب البدول ، حابس الشبيب ، عماد العدوان ، سليمان القلاب .

كما تضم اللجنة المالية : نمر السليحات ، ضرار الحراسيس ، سالم الضمور ، خالد البستنجي ، ناجح العدوان ، أسماء الرواحنة ، يسار الخصاونة ، عمر النبر ، أيوب خميس ، نضال الحياري ، محمد السعودي .

فيما تضم لجنة الاقتصاد والاستثمار : سالم الضمور ، عبيد ياسين ، ايمن المدانات ، محمد المحارمة ، سليمان أبو يحيى ، هايل عياش ، عبدالرحمن العوايشة ، عمر النبر، عدنان مشوقة ، خالد البستنجي ، اندريه حواري .

وفيما يتعلق بلجنة الشؤون الخارجية فتضم : ميرزا بولاد ، دينا البشير ، راشد الشوحة ، خلدون حينا ،سلامة البلوي ،يحيى عبيدات ،جعفر الربابعة ، عيد النعيمات، مجدي اليعقوب ، ضرار الداود ، مجحم الصقور .

اما بالنسبة للجنة التوجيه الوطني والاعلام فتضم: يسار الخصاونة، عمر الزيود ، ينال فريحات ، سالم العمري ، فواز الزعبي ، عمر العياصرة ، هيثم زيادين، توفيق المراعية ، فايزة عضيبات ، ماجد الرواشدة ، عطا ابداح .

وبشأن لجنة الصحة والبيئة : فريد حداد ، فراس القضاة ، محمد الخلايلة ، تيسير كريشان ، احمد عشا ، هايل عياش ، صفاء المومني ، احمد السراحنة ، محمد العبابنة ، هادية السرحان ، ايمن المدانات .

وتضم لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان : تمام الرياطي ،يزن الشديفات ، عبدالسلام الخضير ، رمزي العجارمة ، عمر العياصرة ، امال الشقران ،عبد المحسيري ، محمد الشطناوي ، سالم العمري، نواف الخوالدة ، عطا ابداح .

كما تضم لجنة السياحة والاثار والخدمات العامة : عبيد ياسين ،رمزي العجارمة ،عائشة الحسنات ،تمام الرياطي ،دينا البشير ، أسامة القوابعة ،محمد الخلايلة ، زينب البدول ، محمود الفرجات ، ماجد الرواشدة ، نواش القواقزة .

وتضم لجنة فلسطين : جعفر ربابعة ، فايز بصبوص، روعة الغرابلي ،محمد الهلالات،توفيق المراعية ،محمد ابوصعيليك ، امغير الهملان الدعجة ،احمد السراحنة،غازي الذنيبات ،سليمان القلاب ، مجحم الصقور .

فيما تضم لجنة المرأة وشؤون الاسرة: ميادة شريم ، ريما العموش ، روعة الغرابلي، مروة الصعوب ، اندريه حواري ، هيثم زيادين ، احمد عشا .

8:57 ص2022-11-28
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