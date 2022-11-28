مجلس النواب يستكمل تشكيل لجانه الدائمة اليوم

يعقد مجلس النواب اليوم الاثنين جلسة لاستكمال مناقشة جدول أعمال الثانية اعتباراً من البندر رقم (4) إستكمال تشكيل لجانه الدائمة.

وكان مجلس النواب اختار مؤخراً أعضاء عشر لجان بالتوافق وهي: القانونية، الشؤون الخارجية، المالية، والاقتصاد والاستثمار، الصحة والبيئة، المرأة وشؤون الأسرة، التوجيه الوطني والاعلام والثقافة، السياحة والاثار والخدمات العامة، فلسطين، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان ، فيما تم تأجيل انتخاب باقي اللجان للجلسة المقبلة.

وتضم اللجنة القانونية : محمد الهلالات ، صالح الوخيان ، غازي الذنيبات ، عارف السعايدة ، فايز بصبوص ، رائد السميرات ، محمد جرادات ، زينب البدول ، حابس الشبيب ، عماد العدوان ، سليمان القلاب .

كما تضم اللجنة المالية : نمر السليحات ، ضرار الحراسيس ، سالم الضمور ، خالد البستنجي ، ناجح العدوان ، أسماء الرواحنة ، يسار الخصاونة ، عمر النبر ، أيوب خميس ، نضال الحياري ، محمد السعودي .

فيما تضم لجنة الاقتصاد والاستثمار : سالم الضمور ، عبيد ياسين ، ايمن المدانات ، محمد المحارمة ، سليمان أبو يحيى ، هايل عياش ، عبدالرحمن العوايشة ، عمر النبر، عدنان مشوقة ، خالد البستنجي ، اندريه حواري .

وفيما يتعلق بلجنة الشؤون الخارجية فتضم : ميرزا بولاد ، دينا البشير ، راشد الشوحة ، خلدون حينا ،سلامة البلوي ،يحيى عبيدات ،جعفر الربابعة ، عيد النعيمات، مجدي اليعقوب ، ضرار الداود ، مجحم الصقور .

اما بالنسبة للجنة التوجيه الوطني والاعلام فتضم: يسار الخصاونة، عمر الزيود ، ينال فريحات ، سالم العمري ، فواز الزعبي ، عمر العياصرة ، هيثم زيادين، توفيق المراعية ، فايزة عضيبات ، ماجد الرواشدة ، عطا ابداح .

وبشأن لجنة الصحة والبيئة : فريد حداد ، فراس القضاة ، محمد الخلايلة ، تيسير كريشان ، احمد عشا ، هايل عياش ، صفاء المومني ، احمد السراحنة ، محمد العبابنة ، هادية السرحان ، ايمن المدانات .

وتضم لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان : تمام الرياطي ،يزن الشديفات ، عبدالسلام الخضير ، رمزي العجارمة ، عمر العياصرة ، امال الشقران ،عبد المحسيري ، محمد الشطناوي ، سالم العمري، نواف الخوالدة ، عطا ابداح .

كما تضم لجنة السياحة والاثار والخدمات العامة : عبيد ياسين ،رمزي العجارمة ،عائشة الحسنات ،تمام الرياطي ،دينا البشير ، أسامة القوابعة ،محمد الخلايلة ، زينب البدول ، محمود الفرجات ، ماجد الرواشدة ، نواش القواقزة .

وتضم لجنة فلسطين : جعفر ربابعة ، فايز بصبوص، روعة الغرابلي ،محمد الهلالات،توفيق المراعية ،محمد ابوصعيليك ، امغير الهملان الدعجة ،احمد السراحنة،غازي الذنيبات ،سليمان القلاب ، مجحم الصقور .

فيما تضم لجنة المرأة وشؤون الاسرة: ميادة شريم ، ريما العموش ، روعة الغرابلي، مروة الصعوب ، اندريه حواري ، هيثم زيادين ، احمد عشا .