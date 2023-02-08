مجلس النواب يعزي ضحايا زلزال سوريا وتركيا

قدم مجلس النواب التعازي والمواساة لأسر ضحايا الزلزال الذي وقع فجر الاثنين في سوريا وتركيا، معرباً عن تضامنه مع الأشقاء السوريين والأتراك، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأبرق رئيس مجلس النواب في تصريح صادر عن المجلس بأحر التعازي لرئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ ورئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، مؤكداً أن هذا الحدث الأليم أصاب الأردنيين بالحزن ويتضرعون معه إلى العلي القدير أن يحفظ بلديهم وشعبيهم الشقيقين من كل مكروه.