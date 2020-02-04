مجلس النواب يقر معدل الأمن العام

عمان- أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة، القانون المعدل لقانون الأمن العام.

ويأتي مشروع القانون لدمج الدفاع المدني وقوات الدرك، بمديرية الأمن العام، بما يضمن أعلى درجات التنسيق الأمني والاحترافية، وضبط النفقات، وتحقيق فكرة إعادة الهيكلة، اضافة الى تمكين الأمن العام الاضطلاع بمهام وواجبات ومسؤوليات جديدة.

ووقف اعضاء المجلس في بداية الجلسة، دقيقة صمت، وقرأوا الفاتحة على روح العين والوزير الأسبق الدكتور محمد حمدان، الذي انتقل الى رحمة الله تعالى، اليوم. (بترا)