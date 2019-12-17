مجلس النواب يناقش خلاصات اللجنة المالية حول تقرير ديوان المحاسبة

محمود الطراونة

عمان- باشر مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة، بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة، حيث تلا رئيس اللجنة المالية خالد البكار أمام النواب خلاصات اللجنة بشأن التقرير، وجاء فيها:

إننا أمام مشهد إداري مركب، تتداخل فيه الإجراءات وتتسع فيه الأنظمة والتعليمات الناظمة، وتتعارض فيه الصلاحيات والقرارات، وتلتبس معه فكرة سرعة اتخاذ القرار مع سوء استخدام الصلاحيات، يجعلنا نحذر بشكل مسبق من فكرة الإهمال الحكومي لهذا الأمر، أو التراخي في معالجة تمادي ثقافة استباحة المال العام.

وهنا؛ لا بد من الإشارة بوعي، والتأشير بقصد، إلى أنه وإن كان هناك تجاوزات نتيجة جهل بعض موظفي القطاع الحكومي بالتعليمات والأنظمة والأسس المتبعة، فإن هناك تجاوزات ترقى لمستوى الخطورة وتشكل مساسًا بثابت مقدس عنوانه الحفاظ على أموال الأردنيين، وأن استمرار بعض الثغرات التي تتربص بها أنفس مريضة من شأنه تدمير الثقة بجهازنا الاداري الرسمي الذي يحتاج منّا أن نعيد له المكانة، بعد تحديث أعماله وإبداع أفكاره.

نضع بين يدي المجلس الكريم تحليلاً مفصلاً للمخرجات الرقابية ونسبة كل منها من مجمل المخالفات الواردة في التقرير وعددها (400) كتاباً رقابياً او استيضاحاً ، وقد جاءت على النحو التالي :

الاحالة الى النائب العام : حيث تبين من خلال دراستنا لتلك المخرجات بتوافر وثائق رسمية وتجاوزات لا تحمل الشك وتدلل على وجود تعد على المال العام ، وقد بلغ عددها (8) مخالفة بنسبة بلغت (2 بالمائة) من مجمل المخالفات الواردة في التقرير ، مرفقين لمجلسكم الكريم كشفاً تفصيليا حولها.

الاحالة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد : حيث تبين للجنتكم المالية ان هنالك شبهات بالتعدي على المال العام ، وقد بلغ عددها (72) وردت في كتاب رقابي او استيضاح ، وشكلت ما نسبته (18 بالمائة) ، وسبق ان قرارات رئاسة الوزراء احالة (58) منها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وقررت لجنتكم المالية الموافقة على احالتها ، مرفقين لمجلسكم الكريم كشفاً تفصيلياً حولها.

استرداد الاموال : حيث تبين للجنتكم المالية بان هنالك صروفات مالية شكلت تجاوزاً لصلاحيات منحت بموجب القوانين والانظمة والتعليمات او تجاوزت سقوف بعض المخصصات دون وجود مبرر لذلك ، وبلغ عددها (37) مخالفة ، وشكلت ما نسبته (9.2 بالمائة) من مجمل المخالفات الواردة في التقرير ، مرفقين لمجلسكم الكريم كشفاً تفصيليا حولها.

المتابعة والتصويب : حيث تبين للجنتكم المالية ان هنالك لجاناً شكلت لدراسة عدد من المخالفات ، وبلغت (194 مخالفة) وبنسبة (48.5 بالمائة) من مجمل المخالفات الورادة في التقرير ، مرفقين لمجلسكم الكريم كشفاً تفصيليا حولها.

المصوب وانهي : بلغ عدد المخالفات التي تم انهاءها لتصويبها (78 مخالفة) وبنسبة (19.5%) من مجمل المخالفات الواردة في التقرير.

المنظور امام القضاء : بلغ عدد المخالفات المنظورة امام القضاء (11 مخالفة) وبنسبة (2.8 بالمائة) من مجمل المخالفات الواردة في التقرير.