مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة اليوم

جهاد المنسي

عمان– يشرع مجلس النواب في جلستيه الصباحية والمسائية اليوم في قراءة أول مشاريع قوانين تحديث المنظومة السياسية التي تمت إحالتها من قبل الحكومة إلى مجلس الأمة، وهي مشاريع قوانين: التعديلات الدستورية، الانتخاب، والأحزاب، ومن ثم يحيلها إلى لجنته القانونية، فيما طلبت الحكومة في كتاب الإحالة منح هذه المشاريع صفة الاستعجال، كما طلبت منح التعديلات الدستورية صفة الأولوية والاستعجال.

ويتضمن جدول أعمال جلستي اليوم انتخاب لجان المجلس الدائمة سنداً لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وهي: اللجنة القانونية، المالية، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، الإدارية، التعليم والشباب، التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، الصحة والبيئة، الزراعة والمياه والبادية، العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، الطاقة والثروة المعدنية، السياحة والآثار والخدمات العامة، الحريات العامة وحقوق الإنسان، فلسطين، والمرأة وشؤون الأسرة.

كما تتضمن قرار المكتب الدائم المتضمن اعتذار المكتب عن تفويض المجلس بتشكيل لجنة الرد على خطبة العرش والالتزام بنص المادة (6) من النظام الداخلي لمجلس النواب وتحديد عدد أعضاء اللجنة بعشرين عضواً ليتم انتخابهم في الجلسة.