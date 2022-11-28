مجلس النواب يواصل تشكيل لجانه الدائمة

واصل مجلس النواب خلال جلسة عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، تشكيل لجانه النيابية الدائمة.

وفاز بعضوية اللجنة الإدارية بالانتخاب النواب: يزن شديفات، وعلى الطراونة، وامغير الهملان، وإسماعيل المشاقبة، وسليمان أبو يحيى، وخالد أبو حسان، ومحمد المرايات، وعبد الرحمن العوايشة، وجميل العشوش، ورائد الرباع، وعبد الله عواد، وجميل الحشوش.

كما فاز بعضوية لجنة التعليم والشباب النواب: أسامة القوابعة، وطالب الصرايرة، ومحمد المحارمة، وزهير السعيدين، وفريد حداد، وفراس القضاة، وفايزة عضيبات، وخالد الشلول، وإسلام الطباشات، وصفاء المومني، وخلدون شويات، وعبد الرحيم المعايعة.

ورفع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب نصار الحيصة، الجلسة لصباح يوم الأربعاء المقبل لاستكمال عملية تشكيل لجان المجلس الدائمة.