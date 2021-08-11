الشواربة: 1500 دينار قيمة مكافأة عضو الأمانة المنتخب و1000 للمعين

عمان- الغد- قال رئيس لجنة أمانة عمان يوسف الشواربة إن قيمة المكافأة التي يحصل عليها عضو الأمانة ١٥٠٠ دينار جاء ذلك خلال جلسة النواب الان والتي تناقش مشروع قانون امانة عمان، وأوضح لاحقا ان مكافاة أعضاء مجلس النواب المعينين تبلغ ألف دينار فيما تبلغ قيمة مكافاة المنتخبين ١٥٠٠ دينار.

جاء ذلك خلال مواصلة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلستين “صباحية ومسائية”، مناقشة مشروع قانون أمانة عمّان لعام 2020.

وأعرب النائب عدنان مشوقة عزمه عدم تقديم مقترحات خلال جلسة النواب احتجاجا منه على اقرار تعيين امين عمان بدل انتخابه.

وسيناقش المجلس مشروع القانون بدءا من المادة 10، بعد البدء بمناقشته خلال جلستي يوم الاثنين الماضي.

ووافق مجلس النواب بالأغلبية عقب نقاش مستفيض وجدل واسع، الاثنين، على إبقاء حق رئيس ومجلس الوزراء تعيين أمين عمان من بين أعضاء مجلس الأمانة، إضافة إلى الحق بتعيين ثلث أعضاء مجلس الأمانة، وتخصيص نسبة لا تقل عن (25 %) من مقاعد المجلس للمرشحات غير الفائزات بالانتخابات والحاصلات على أعلى نسبة أصوات في الدوائر التي ترشحن فيها.

وشهدت جلسة مجلس النواب، جدلا واسعا وطويلا استمر أكثر من 3 ساعات، حول تعيين أمين عمان، وانقسمت الآراء بين من دفع بالموافقة على التعيين، ورأي آخر اعتبره “انتقاصا لعمان”، رافضين التعيين ودافعين بالانتخاب، في ظل الانفتاح الإصلاحي الذي تشهده المملكة، كما انقسم النواب بين نسبة المعينين في مجلس الأمانة، وخلال النقاش ظهر صوت نيابي ثالث كحل وسط بين وجهتي النظر، اقترح اصحابه تعيين أمين عمان من بين الأعضاء الفائزين بالانتخاب.