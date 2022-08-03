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مجلس النواب يواصل مناقشة معدل قانون ضريبة المبيعات اليوم

9:05 ص2022-08-03
مجلس النواب
جانب من إحدى جلسات النواب في البرلمان-(تصوير: أمير خليفة)

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يعقد مجلس النواب جلسة صباحية اليوم الأربعاء؛ لمواصلة مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021.

وأقر المجلس خلال جلساته السابقة، تعريفات جديدة وردت في مشروع القانون المعدل، وهي تعريفات؛ التوريد، توريد السلعة، وتوريد الخدمة، واستيراد السلع، واستيراد الخدمات، والمنطقة الضريبية، والمناطق الحرة، ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، فضلا عن تعريف المستودع.

ويعني مصطلح التوريد، وفق للمشروع، نقل ملكية السلع أو حق استخدامها كمالك وجميع التوريدات التي لا تعتبر توريدا للسلع تعتبر توريدا للخدمات.

أما المنطقة الضريبية فهي الأراضي والمياه الإقليمية للمملكة باستثناء المناطق التنموية، ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمدن الحرة، والأسواق الحرة، والمستودعات التي تودع فيها البضائع تحت إشراف دائرة الجمارك في وضع معلق للرسوم والضرائب.

9:05 ص2022-08-03
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