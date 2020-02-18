مجلس الوزراء يؤكد تفعيل إجراءات الحجز التحفظي بقانون الضريبة

عمان- الغد- أكّد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل النصوص القانونيّة الواردة في قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات بشأن قرارات الحجز التحفظي.

وشدّد المجلس على ضرورة تفعيل نصّ المادّة (40/ب) من قانون ضريبة الدخل لسنة 2019م والمادّة 56 من قانون الضريبة العامّة على المبيعات بحيث يقتصر الحجز التحفظي على ما يعادل ضعف قيمة الضريبة والغرامات والمبالغ الأخرى المترتبة، في حال كان الحجز يقع على المطالبات غير النقديّة.

أمّا بالنسبة للمطالبات النقديّة فيكون الحجز التحفظي بنسبة 100 بالمئة فقط.

ويأتي ذلك لغايات التخفيف عن المكلفين، وحلّ الإشكاليات القائمة حول موضوع الحجز التحفظي.

من جانب آخر، قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز الموافقة على أسس معادلات التصنيع لمدخلات إنتاج المصانع خارج المناطق التنموية لسنة 2020.

وتهدف هذه الأسس التي جاءت في ضوء تنسيق دائرة الجمارك مع كل من “وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وهيئة الاستثمار، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات” إلى تنظيم عمليّة فرض الرقابة الجمركيّة على المصانع المتواجدة خارج المناطق التنمويّة والتي تقوم بإدخال البضائع “مدخلات الإنتاج” بصورة معفاة لغايات تصنيعها أو تجميعها.

كما تهدف إلى تطبيق القرارات والأنظمة التي تمنح إعفاء لبعض مدخلات الإنتاج بصورة أكثر فعالية، كقرار مجلس الوزراء الخاص بإعفاء مدخلات إنتاج البن والبهارات والمكسرات والإعفاءات الواردة في نظام أحكام وشروط إعفاء مصادر الطاقة المتجددة رقم 13 لسنة 2015.