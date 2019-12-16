مجلس الوزراء يبدأ اليوم اتخاذ إجراءات دمج المديريات الأمنية الثلاث

عمان- الغد- أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام امجد عودة العضايلة ان الرسالة التي وجهها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الاثنين بشأن السير الفوري بدمج مديريتي الدرك والدفاع المدني ضمن مديرية الامن العام، كانت واضحة جدا، وتؤكد اهمية ما يحققه هذا الدمج من وفر للخزينة وترشيد للإدارة وتحسين للأداء.

واعلن العضايلة ان مجلس الوزراء سيبدأ، وخلال جلسة مجلس الوزراء التي يعقدها عصر اليوم الاثنين، باتخاذ الإجراءات القانونية والتشريعية اللازمة لتنفيذ توجيهات جلالة الملك التي تضمنتها الرسالة الملكية لدمج هذه الإدارات.

جاء حديث وزير الدولة لشؤون الإعلام هذا ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ورئيس ديوان المحاسبة في دار رئاسة الوزراء ظهر اليوم للحديث حول الإجراءات والقرارات التي اتخذتها وستتخذها الحكومة لتصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018.