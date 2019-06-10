مجلس الوزراء يعيد تكليف “النقل” بمتابعة دراسات شبكة السكك الحديدية

عمان – قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة تكليف وزارة النقل بمتابعة جميع الدراسات الخاصة بمشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية حسب الأصول كونها الجهة المعنية بوضع السياسات والاستراتيجيات والدراسات المتعلقة بقطاعات النقل وتنظيمها بما يتواءم مع التشريعات اللازمة والمستجدات التي تطرأ على هذا الصعيد، وذلك خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.

وفي ذات الإطار، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم مع ائتلاف شركات صينية وأردنية بخصوص مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية.

ويهدف المشروع إلى ربط بعض مدن المملكة ومراكز الإنتاج بشبكة سكك حديدية وربط المملكة مع الدول المجاورة.

وبموجب مذكرة التفاهم سيقوم ائتلاف الشركات بمساعدة وزارة النقل في إعداد وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والمقترحات المتعلقة بالمشروع وإعداد وتجهيز الوثائق القانونية والفنية والمالية ومتطلبات ووثائق العطاء.-(بترا)