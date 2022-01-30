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مجلس الوزراء يعيِّن رئيس وأعضاء مجلس مفوَّضي إقليم البترا

9:20 م2022-01-30

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عمان ـ قرَّر مجلس الوزراء تجديد تعيين الدّكتور سليمان الفرجات رئيساً متفرِّغاً لمجلس مفوَّضي سُلطة إقليم البترا التَّنموي السِّياحي لمدَّة أربع سنوات.
كما قرَّر المجلس تجديد تعيين الدّكتورة مرام فريحات عضواً متفرِّغاً في المجلس، وتعيين كلٍّ من التالية أسماؤهم أعضاء متفرِّغين في المجلس لمدَّة أربع سنوات: زياد السعيدات نائباً لرئيس المجلس، والدكتور بلال خريسات مفوَّضاً لإدارة المحميَّة، والمهندس سعد الرَّواجفة مفوَّضاً في المجلس.

9:20 م2022-01-30
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