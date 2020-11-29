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مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون موازنة 2021

منذ 40 دقيقة

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عمان- الغد – أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون الموازنة العامّة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2021م، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الأمّة في الموعد الدستوري، لاستكمال الإجراءات الدستوريّة بخصوصهما.
وسيعقد وزير الدّولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، ووزير الماليّة الدكتور محمّد العسعس غداً الاثنين مؤتمراً صحفيّاً للإعلان عن تفاصيل مشروعيّ القانونين.

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