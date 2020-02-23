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مجلس الوزراء يقرّ نظامين للشراء المباشر للعقارات والأبنية والتنظيم

منذ 11 دقيقة
دار رئاسة الوزراء في عمان
دار رئاسة الوزراء في عمان

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عمان- الغد- أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، نظام الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك لسنة 2020.

ويأتي إقرار النظام تنفيذاً لقانون الملكيّة العقاريّة لسنة 2019، بهدف تنظيم آليّة الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها، أو اكتساب حقّ عيني عليها من الجهات التي يجوز لها الاستملاك، ولتحديد طرق الشراء المباشر للعقارات أو مبادلتها، وتحديد أنواع التعويض عن استملاكات العقارات.

كما ينظم النظام عمليّة تشكيل اللجان المركزيّة والفنيّة والفرعيّة للشراء المباشر للعقارات لصالح الجهات التي يجوز لها الاستملاك. كما أقرّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2020، للسماح بإنشاء طابق سطح لقطع الأراضي الخالية، وللأبنية المكتملة وغير المكتملة، في مناطق السكن من فئات (أ، ب، جـ د) والسكن الشعبي فقط.

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