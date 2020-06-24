مجلس الوزراء يقر المعدل لنظام العاملين بالمنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم

عمان- أقر مجلس الوزراء النظام المعدل لنظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم لسنة 2020.

وقال وزير العمل نضال البطاينة في تصريح صحفي اليوم الاربعاء، إن النظام جاء لحفظ حقوق العاملين بإلزام صاحب المنزل بدفع أجر العامل خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقه بعد أن كان الأمر غير محدد المدة.

وبين الوزير أن النظام المعدل جاء لتعزيز حماية العامل من الاستغلال وانتهاك حقوقه، لهذا ضمنت التعديلات الجديدة المحافظة على سرية اللقاء مع العامل عند بحث الشكوى من قبل مفتش العمل بين صاحب المنزل والعامل.

وأضاف أن التعديلات منحت مفتش العمل صلاحية طلب الإذن من الجهات القضائية للتحقق من الشكوى في حال رفض صاحب المنزل دخوله إلى المنزل، مشيرا إلى أن النظام المعدل منع صاحب المنزل الذي يقوم بمخالفة إحكام قانون العمل أو قام بانتهاك حقوق عامل المنزل من استقدام أو استخدام عامل آخر خلال مدة يحددها الوزير.

وأكد البطاينة أن النظام المعدل يعزز حماية العامل من عدم تعرضه لأي عنف جسدي أو جنسي أو لانتهاكات لحقوقه التي كفلتها التشريعات وذلك بالسماح للعامل بترك العمل والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به عن طريق القضاء.

واوضح أنه سيتم إيقاع العقوبات على صاحب المنزل في حال ثبت قيامه بالتبليغ الوهمي عن هروب العاملة مما يوفر الحماية للعاملات وعدم تعرضهن لأي استغلال.

وبين البطاينة أن تعديلات النظام تعاقب الأشخاص الذين يقومون بتوفير مأوى أو مسكن لعاملات المنازل واستخدامهن بطريقة غير مشروعه أو لاستغلالهن اقتصاديا، مشيرا إلى ان ذلك يعكس الصورة الحضارية والإنسانية للأردن والأردنيين.

ولفت إلى أن النظام المعدل لنظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم لسنة 2020 ونظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل لسنة 2020 يدخلان حيز التنفيذ بعد شهرين من نشرهما في الجريدة الرسمية.-(بترا)