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مجلس الوزراء يقر تعليمات لتصنيف المكاتب الهندسية والاستشارية

منذ 4 دقائق
مجلس الوزراء

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عمان- الغد- أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز تعليمات تصنيف مقدّمي الخدمات الفنيّة (المكاتب الهندسيّة والاستشاريّة) لسنة 2020.

وتهدف التعليمات إلى تنظيم عمل مكاتب تقديم الخدمات الفنيّة، الاستشاريّة والهندسيّة، وتحديد أسس واضحة لتصنيفها ضمن فئاتها المختلفة، لضمان جودة الخدمات التي تقدّمها، والحفاظ على حقوق العاملين فيها.

وبموجب التعليمات، تمّ إلزام المكاتب الهندسيّة والاستشاريّة في المحافظات بتسجيل العاملين فيها بالضمان الاجتماعي.

وأتاح النظام للمكاتب الهندسيّة ومقدّمي الخدمات الفنيّة تصويب أوضاعهم وفقاً لأحكام هذه التعليمات خلال عام من صدورها.

على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدِّل لنظام المكتب الفنّي لمحكمة التمييز لسنة 2020.

ويأتي النظام لغايات تخفيف العبء عن قضاة كل من محكمة التمييز والمحكمة الإداريّة العُليا ومحاكم الاستئناف، وذلك بإنشاء مكاتب فنيّة لدى كلّ منها، بما ينعكس إيجاباً على أعمالهم ويسهم في سرعة فصل القضايا ووصول الحقوق لأصحابها.

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