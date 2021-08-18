مجلس الوزراء يقر خطة لتطوير السياحة في جرش

عمان- اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خطّة تطوير السياحة في محافظة جرش للأعوام (2021-2025)، وكلّف الجهات المعنيّة بتنفيذها.

وتهدف الخطّة بحسب المحاور الواردة فيها إلى تطوير البنية التحتيّة والخدمات الأساسيّة في محافظة جرش، وتطوير المواقع السياحيّة والأثريّة ونقاط الجذب السياحي فيها، بالإضافة إلى تطوير المسارات السياحيّة.

كما تتضمّن محاور الخطّة الفرص الاستثماريّة السياحيّة في جرش، وإبراز قصّة المكان وهويّته، والتدريب والتأهيل والتوعية السياحيّة، وتطوير الخدمات الإلكترونيّة والفعاليات والأنشطة والخارطة السياحيّة للمحافظة، وتعزيز التسويق والترويج السياحي.

وأكّد وزير السّياحة والآثار نايف حميدي الفايز خلال الجلسة أنّ هذه الخطّة تمّ إعدادها بالتنسيق مع الجهات المختصّة وبمشاركة المجتمع المحلّي، وتركّز على الأولويّات التي سيتمّ العمل عليها لتجويد المنتج السياحي وتعزيز الميّزات التنافسيّة السياحيّة في محافظة جرش.

ولفت إلى أنّ هذه الخطّة ستكون نموذجاً لخطط أخرى سيتمّ العمل على إعدادها لتطوير السياحة في مختلف المناطق السياحيّة في المملكة.

على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء تعيين منار الدبّاس سفيراً في وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين، وتسميته سفيراً لدى المملكة المتّحدة.

كما قرّر المجلس تسمية السّفير مهيب النمرات سفيراً لدى مملكة النرويج.- (بترا)