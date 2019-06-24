عمان – الغد- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، تعيين ماجد ناصر عبد الله الحسنات مفوضاً لشؤون المحميّة والسياحة في سلطة اقليم البترا التنموي السياحي، وذلك بعد حصوله على أعلى النتائج بين جميع المترشحين الذين قابلتهم اللجنة الوزاريّة للاختيار والتعيين على الوظائف القياديّة.

كما قرّر المجلس تعيين ذياب حسن علي أبو زيد، وصالح عبد الله رويضان العموش، ومنير عبد الكريم سعد أسعد، وابتسام فرحان عبد الرحمن أبو السنيد مفوضين في هيئة تنظيم الطيران المدني، وذلك بعد حصولهم جميعاً على أعلى النتائج بين جميع المترشحين الذين قابلتهم اللجنة الوزاريّة للاختيار والتعيين على الوظائف القياديّة.

ويأتي التعيين في هذه الوظائف استناداً لأحكام المادة (9/ب) من نظام التعيين على الوظائف القياديّة رقم 78 لسنة 2019 وتعديلاته الجديدة التي منعت الاستثناءات في التعيين على الوظائف القياديّة، واعتماد الأحقية والكفاءة، وإتاحة المنافسة بين الجميع كمعيار رئيس لإشغالها.

يشار إلى أنّ رئاسة الوزراء كانت قد أعلنت عن هذه الوظائف في وقت سابق عبر وسائل الإعلام، وجرى استقبال طلبات الراغبين بالتقدّم لإشغالها، وإحالتها إلى اللجنة الفنيّة في ديوان الخدمة المدنيّة لمطابقتها مع بطاقة الوصف الوظيفي المحدّدة لكلّ وظيفة، ثم إحالتها إلى اللجنة الوزاريّة للاختيار والتعيين على الوظائف القياديّة، التي قابلت المترشّحين ورفعت نتائج المقابلات إلى المرجع المختصّ، ونسّب إلى مجلس الوزراء بتعيين الحاصل على أعلى النتائج بين جميع المتقدّمين في كلّ وظيفة.