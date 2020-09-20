مجلس الوزراء يقر مشروعي قانوني الجودة وحماية المستهلك والكسب غير المشروع

عمان – الغد – أقر مجلس الوزراء مشروعي قانوني الجودة وحماية المستهلك لسنة 2020، والكسب غير المشروع، بحسب ما أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الأحد.

وقال العضايلة خلال إيجاز صحفي من رئاسة الوزراء، إن “مجلس الوزراء أكد ضرورة استمرار العمل وفق الإجراءات الهادفة إلى حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم، وموازنة هذه الإجراءات مع استمرار عمل القطاعات والحدّ من الآثار المترتّبة عليها”.

“أقرّ المجلس مشروع قانون الجودة وحماية المستهلك لسنة 2020م، الذي سيصدر لأوّل مرّة، وتلغى بموجبه ثلاثة قوانين هي: قانون المواصفات والمقاييس، وقانون المنافسة، وقانون حماية المستهلك. وذلك بهدف ضمان جودة المنتجات الوطنيّة، وتوفير الحماية الصحيّة والبيئيّة والسلامة العامّة للمواطنين”، وفق العضايلة.

وكذلك، أقرّ مجلس الوزراء “مشروع قانون معدِّل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020م، وذلك استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد”.

ويهدف مشروع القانون المعدِّل، وفق العضايلة، إلى “ملاحقة مرتكبي الكسب غير المشروع، وذلك باعتبار كلّ زيادة أو نموّ غير طبيعي يطرأ على ثروة وموجودات أيّ موظّف عمومي غير مشمول بأحكام هذا القانون كسباً غير مشروع، في حال لم يستطع تعليلها بصورة معقولة قياساً إلى دخله المتأتّي من مصادر مشروعة”.