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مجلس الوزراء يقر مشروع قانون موازنة 2023

5:47 م2022-11-30
رئاسة الوزراء -(الغد)

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أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون الموازنة العامَّة لسنة 2023م؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمَّة وفق الإطار الزَّمني الذي حدَّده الدّستور.
وأعلن وزير الماليَّة الدكتور محمَّد العسعس ووزير الاتِّصال الحكومي فيصل الشّبول تفاصيل مشروع القانون خلال المؤتمر الصَّحفي الذي عقداه اليوم في وزارة الماليَّة.

5:47 م2022-11-30
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