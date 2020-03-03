مجلس الوزراء يقر نظامين لرتب المعلمين والبعثات الدراسية لأبنائهم

عمان- اقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، نظاماً معدِّلاً لنظام رتب المعلّمين في وزارة التربية والتعليم لسنة 2020.

ويأتي النظام انسجاماً مع نظام الخدمة المدنيّة الجديد، ويهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للمعلمين، والارتقاء بمستواهم الوظيفي ورفع مستوى كفاءتهم.

كما أقرّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام البعثات الدراسيّة لأبناء معلّمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الأردنيّة الرسميّة لسنة 2020.

ويهدف النظام إلى تخفيض سنوات الخدمة الفعليّة في الوزارة للمعلّمين لغايات الاستفادة من البعثة الدراسيّة لتصبح خمس سنوات بدلاً من عشر.-(بترا)