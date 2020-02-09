مجلس الوزراء يقر نظام إعفاء الأمتعة الشخصيّة والأدوات والأثاث المنزلي

عمان- الغد- قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز الموافقة على نظام إعفاء الأمتعة الشخصيّة والأدوات والأثاث المنزلي لسنة 2020.

وبموجب النظام يتم إعفاء الأمتعة الشخصيّة والأدوات والأثاث المنزلي للمواطن المقيم خارج المملكة الذي يعود إليها بقصد الإقامة الدائمة من الرسوم الجمركيّة.

وتشمل قائمة الإعفاءات كلّاً من الأمتعة الشخصيّة والأثاث والأدوات المنزليّة والأجهزة الكهربائيّة المنزليّة ولوازمها بما لا يزيد عن قطعتين من كلّ نوع، والأجهزة المكتبيّة والشخصيّة والموسيقيّة المعدّة للاستعمال الشخصي بما لا يزيد على قطعة واحدة من كلّ نوع، والسجّاد بما لا يزيد عن 100 متر مربّع، والموكيت بما لا يزيد عن 200 متر مربّع.

ويشترط للاستفادة من هذه الإعفاءات أن يكون المستفيد قد مضى على إقامته خارج المملكة مدة لا تقلّ عن سنة متّصلة، وأن ترد الأمتعة الشخصيّة والأدوات والأثاث المنزلي من بلد إقامته، وإثبات إنهاء المستفيد لإقامته في الخارج، وأن لا يكون قد سبق وأن حصل على إعفاء سابق لأمتعته الشخصيّة وأدواته وأثاثه المنزليّ.