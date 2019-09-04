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مجلس الوزراء يقر نظام إلغاء صندوق تقاعد الصحفيين

منذ 45 دقيقة

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عمان – قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الغاء نظام التقاعد لاعضاء نقابة الصحفيين لسنة 2019 والذي جاء تنفيذا لقرار الهيئة العامة للنقابة بالغاء نظام التقاعد لعدم جدوى الصندوق .
وبموجب النظام الذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، يشكل مجلس نقابة الصحفيين لجنة تصفية للصندوق برئاسة نائب النقيب وعضوية ثلاثة اعضاء من الهيئة العامة المشتركين في الصندوق ومدقق الحسابات القانوني للنقابة لغايات حصر اموال الصندوق وموجوداته وبيان مقدار العائدات التقاعدية المدفوعة فعلا، واي التزامات مالية مترتبة على الصندوق وعائدات استثمار امواله .
وستنسب اللجنة الى مجلس النقابة بتسديد اي التزامات مالية مترتبة على الصندوق للغير واعادة المساهمات الواردة للصندوق من صندوق النقابة واعادة العائدات التقاعدية المدفوعة الى مستحقيها وتوزيع ما تبقى من اموال الصندوق وعوائد استثماراته الى مستحقيها بنسبة العائدات التقاعدية المدفوعة . -(بترا)

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