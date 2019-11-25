مجلس الوزراء يلغي تفويض قطع أراض في الكرك

عمان- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إلغاء تفويض 3 قطع أراض ضمن موقع جبل المساير في محافظة الكرك، كان قد تم تفويضها في وقت سابق للشركة الوطنية للدواجن لغايات إقامة مزارع للدواجن عليها.

ويأتي قرار إلغاء تفويض هذه القطع من الأراضي، وإعادتها باسم الخزينة نظراً لعدم استغلالها للغايات التي تمّ التفويض من أجلها.

كما يأتي القرار في إطار مراجعة الحكومة للأراضي التي تمّ تفويضها بحيث يتم إلغاء التفويض في حال عدم استثمارها.

واستند مجلس الوزراء في قراره إلى رأي قانوني لديوان التشريع والرأي يوضح بأن عدم التزام الشركة بشروط التفويض، وعدم قيامها بتنفيذ المشاريع عليها يعطي مجلس الوزراء الصلاحية بإلغاء تفويض الأرض، بصرف النظر عن عدد السنوات التي مرت على تاريخ تسجيلها باسم الشركة. (بترا)