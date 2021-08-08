مجلس الوزراء يمدد فترة الإعفاءات للأنشطة الاقتصادية في القطاع الصحي

عمان-الغد- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على تنسيب مجلس الاستثمار بتمديد فترة الإعفاءات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في القطاع الصحي “المستشفيات” التي تتمتع بمزايا أو إعفاءات جمركية أو ضريبية بموجب التشريعات الناظمة للاستثمارات وأية قرارات صادرة بموجبها قبل سريان قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014.

وبموجب القرار، ستمدد الإعفاءات للأنشطة الاقتصادية في القطاع الصحي “المستشفيات” من تاريخ انتهاء مدة الإعفاء إلى المدة اللازمة لتحقيق الشرط المنصوص عليه في نظام الحوافز الاستثمارية رقم 33 لسنة 2015 القاضي بمرور خمس سنوات من تاريخ بدء التشغيل الفعلي للنشاط الاقتصادي لتوسعة المشروع أو تطويره أو تحديثه.

وعلى صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية لسنة 2021.

ويأتي النظام لغايات إلزام مكاتب وشركات السياحة والسفر بالانتساب إلى جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية، ولمنع ممارسة المهنة على أراضي المملكة إلا بعد الانتساب لها.

كما يأتي النظام لإعادة تنظيم الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة للجمعية، بحيث تتولى الهيئة العامة المصادقة على التقرير السنوي المالي والإداري لمجلس إدارة الجمعية، وإعادة تشكيل المجلس ليشمل تمثيل جميع مكاتب وشركات السياحة والسفر، بما ينسجم مع أحكام نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية لسنة 2020.

وأقر المجلس نظاما معدلا لنظام التنظيم الإداري لوزارة السياحة والآثار لسنة 2021، لغايات تمكين الوزارة من تحقيق الأهداف والأدوار المؤسسية التي تنعكس إيجابا على الخدمات التي تقدمها للقطاع السياحي.

كما أقر مجلس الوزراء نظام إلغاء نظام مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية لسنة 2021، وذلك استكمالا لعملية دمج دائرة الأرصاد الجوية ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة النقل، ولغايات اتباع مركز التدريب للرصد والتنبؤات الجوية لها، وتنظيم مهام المركز ومسؤولياته وجميع أعماله بمقتضى تعليمات تصدر استنادا لأحكام المادة 8 من نظام التنظيم الإداري لوزارة النقل.