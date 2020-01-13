مجلس الوزراء يناقش أداء الدوائر الحكوميّة الخدميّة

عمان – الغد- ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، أداء الدوائر الحكوميّة الخدمية، في ضوء إيجاز قدّمته وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة.

وأكّد رئيس الوزراء أهميّة التقييم الدوري والمستمرّ لأداء المؤسسات والدوائر الحكوميّة الخدميّة، وضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فيها وديمومتها.

وأشار إلى أهميّة مكافأة الدوائر التي تؤدّي خدماتها بشكل متميّز بهدف تحفيزها على الاستمرار بأدائها، وتحفيز غيرها من الدوائر على الارتقاء بمستواها؛ مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التأشير إلى مواضع الخلل في الدوائر ذات التقييم المتدنّي، بهدف إصلاح الخلل ورفع سويّة الخدمات فيها. بدورها، أكدت غوشة أن الحكومة بصدد الانتهاء من تقييم أداء جميع الدوائر الحكومية الخدمية قريباً، موضحة أن إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء، ومن خلال غرفة عمليات منصة بخدمتكم تضع اللمسات الأخيرة على تقريرين مهمين يستندان على الإحصاءات والمؤشرات الصادرة عن المنصة.

وأوضحت أن التقرير الأول يتعلق بتقييم أداء الدوائر الحكومية، فيما يتعلق الثاني بأداء ضباط ارتباط المنصة في تلك الدوائر؛ لافتة إلى أن غرفة العمليات في رئاسة الوزراء تقوم برصد ومتابعة أداء ضباط الارتباط من حيث جودة الردود والتفاعل مع طلبات المواطنين وحلها.

وأضافت غوشة أنه سيتم تكريم أفضل عشرة ضباط ارتباط تكريماً لهم على جهودهم وتحفيزا لزملائهم.

وأشارت إلى أنها ستعقد قريباً لقاء مع جميع الأمناء والمدراء العامين في الدوائر الحكومية للتأكيد على متابعة الطلبات الواردة عبر المنصة، وكذلك ضباط الارتباط لتسهيل وتسريع عملهم بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يشار إلى أن منصة بخدمتكم تضم 106 دوائر حكومية رئيسة وفرعية وأكثر من 200 ضابط ارتباط يمكن للمواطن التواصل معها وإرسال الأسئلة والاقتراحات التطويرية وتقديم الثناء والشكاوى حول الخدمات الحكومية والإبلاغ عن أي ممارسات تعتبر مخالفات.

وتوفر المنصة أربع قنوات مخصصة لإرسال تلك الطلبات، حيث يستطيع المواطن اختيار القناة المناسبة له للتواصل مع الحكومة، وهي تطبيق بخدمتكم، الاتصال مباشرة على مركز الاتصال الوطني، ومن خلال موقع بوابة الحكومة الإلكترونية بالإضافة إلى خدمة الماسنجر على صفحة الفيسبوك الخاصة بإدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات/ رئاسة الوزراء.

وبحسب مؤشرات المنصة المتوفرة على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء المبين في الرابط أدناه، فقد تجاوز عدد الطلبات المقدمة حتى الآن 80 ألف طلب https://cmu.gov.jo/Application/mopsd/maindashboard_website.aspx.