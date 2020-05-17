مجلس الوزراء يوافق على إجراء تسوية مع 119 شركة ومكلفاً بالضريبة

عمان- وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز اليوم الأحد على توصيات لجنة التسوية والمصالحة، المشكلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 119 شركة ومكلفاً، بناءً على الطلبات التي تقدموا بها للجنة.

ويأتي القرار استناداً لأحكام البند (6/ج) من أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019.

وتنصّ الأسس أيضاً على أن تنظر لجنة التسوية والمصالحة بالطلبات المقدّمة لها من المكلّفين، وترفع توصياتها إلى وزير الماليّة، الذي بدوره يحيلها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ويهدف القرار إلى تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وتمكينهم من تسديد المستحقّات الضريبيّة المترتّبة سابقاً، والتخفيف من الأعباء الماليّة التي ترتّبت بسبب تراكم المبالغ الضريبيّة، والتأخّر في تسويتها أو تسديدها.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء لوزارة التربية والتعليم على السير بإجراءات تزويد الطلبة في المناطق النائية، ممّن لا تتوافر لديهم أدوات لمتابعة التعلّم عن بُعد، بأجهزة “تابلت” وتزويدهم بخدمات الإنترنت، وذلك على سبيل الإهداء.

ويهدف القرار إلى ضمان استمراريّة العمليّة التعليميّة خلال فترة جائحة كورونا، وضمان استدامة التعليم في المناطق النائية التي لا تتوافر فيها مثل هذه الأدوات والخدمات.

ووافق مجلس الوزراء على تعيين إسماعيل أبو عامود مفوّضاً لشؤون المحميّة في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، ونقل المفوّض ماجد الحسنات ليصبح مفوّضاً للبنية التحتيّة، وتعيين المفوّض خليل أبو حمّور نائباً لرئيس مجلس المفوّضين.

كما وافق المجلس على إنهاء خدمة المفوّض عبد المنعم أبو هلالة لبلوغه السنّ القانوني.(بترا)