مجلس الوزراء يوافق على ترتيبات تيسيرية للاعفاءات في قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة

إقرار نظام تشكيل محكمة بلديَّة الهاشميَّة لسنة 2022م

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على اعتماد جدول التَّرتيبات التيسيريَّة المطلوب شمولها بالإعفاءات المنصوص عليها في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017م.

وتتضمن الترتيبات تقسيم السِّلع المطلوب إعفاؤها لغايات توجيه الإعفاءات لمستحقيها، بحيث يتم إعفاء بنود التعريفة الجمركيَّة الخاصَّة بالسِّلع ذات الاستخدام الحصري من الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركيّة والضَّريبة العامَّة والخاصَّة على المبيعات.

كما يتم إعفاء السِّلع ذات الاستخدام المزدوج والتي يُمكن استخدامها من جميع الأشخاص والجهات بموجب توصية من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة التنمية الاجتماعية، بناءً على تقريرٍ فنّي صادرٍ عن المجلس مُعزّز بالوثائق ذات الصّلة لكلِّ حالة، ووفقاً لإجراءات وضوابط الإعفاءات التي يتم وضعها من دائرتي ضريبة الدَّخل والمبيعات، والجمارك، بهدف ضبط استخدام هذا الإعفاء وتحقيق الهدف الذي أُعفيَ من أجله.

على صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء نظام تشكيل محكمة بلديَّة الهاشميَّة لسنة 2022م.

ويأتي النّظام لحاجة بلديَّة الهاشميَّة لوجود محكمة بلديَّة تختصُّ بالنَّظر في الجرائم التي تُرتَكب ضمن حدودها، إضافةً إلى حماية أموال البلديّة وموجوداتها.-(بترا)