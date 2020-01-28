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مجلس الوزراء يوافق على تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020

منذ 36 دقيقة

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عمان – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020.

وجاءت التعليمات نتيجة لجهد تشاركي بين وزارة الأشغال العامة والإسكان ونقابة المقاولين، وعقب اجتماعات عديدة تمّ عقدها للتوصّل إلى صيغة التعليمات التي تستهدف سدّ الثغرات وحلّ الإشكاليّات العالقة، ودعم هذا القطاع في ظل الظروف والتحديات التي تواجهه، بما ينعكس على تطويره باعتباره محرّكاً رئيساً للاقتصاد الوطني.

وتهدف التعليمات إلى المساهمة في تعزيز مكانة قطاع المقاولات وقدرته على تصدير الخدمات إلى دول الجوار، وتعزيز قيمته كجزء أساسي من الناتج المحلي وقطاع مهم ذي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني- (بترا)

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