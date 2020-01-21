مجلس الوزراء يوافق على طرح الدعوة الاستثماريّة لمشروع مدينة المجد السكنيّة في الزرقاء

عمان- الغد- وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز على طرح الدعوة الاستثماريّة للمحور الأول من البرنامج الوطني للإسكان، المتعلق بمشروع مدينة المجد السكنيّة في محافظة الزرقاء.

ويتضمن المحور الأول تنفيذ تجمعات سكانيّة متكاملة الخدمات على مراحل، لذوي الدخول المتدنية والمتوسطة، على أراض مخدومة (مملوكة للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري) وذلك من خلال دعوة المستثمرين في القطاع الخاص الإسكاني للاستثمار في هذه الأراضي بمحافظات (الكرك، عمّان، الطفيلة، الزرقاء والمفرق).

وتكون المرحلة الأولى للمشروع ضمن مدينة المجد السكنيّة في محافظة الزرقاء؛ على أن تتم دراسة التغذية الراجعة وتقييمها، ليتم أخذها بعين الاعتبار عند طرح باقي الدعوات الاستثماريّة لجميع مشاريع المحور الأول (التجمّعات السكّانيّة) في المحافظات والمناطق الأخرى التي يشملها البرنامج.

ويتضمن المحور الثاني من البرنامج الوطني للإسكان توفير 1700 قطعة أرض سكنيّة مخدومة من مشاريع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري في معظم محافظات المملكة، وذلك بتسهيلات وأسعار مناسبة للأسر التي لا يزيد دخلها عن 700 دينار شهرياً.

ووافق مجلس الوزراء كذالك على نظام معدِّل لنظام تقاعد موظفي البلديّات ومكافآتهم لسنة 2020م.

ويهدف النظام إلى إعادة تنظيم العمل الإضافي لموظّفي البلديّات، ولتحديد ساعات العمل، والنسبة المئويّة من الراتب الأساسي التي يستحقّها موظّفو البلديّات عن زيادة ساعات العمل، وإخضاعها للراتب التقاعدي.

وبموجب النظام، تتمّ إعادة تشكيل لجنة شؤون الموظّفين في البلديّات، وذلك بإلغاء عضويّة موظفي الوزارة منها، واقتصار عضويّتهم فيها على حالات التعيين فقط.

على صعيد متّصل، وافق مجلس الوزراء على نظام معدِّل لنظام موظفي البلديّات لسنة 2020م، وذلك لحصر تطبيق أحكام نظام تقاعد موظّفي البلديّات ومكافآتهم على موظّفي البلديّات فقط دون غيرهم.

و أقر مجلس الوزراء كذالك على معايير إنشاء المراكز الصحيّة والمستشفيات في المملكة.

وقال وزير الصحة الدكتور سعد جابر في تصريحات صحفية عقب جلسة مجلس الوزراء، إن الأسس والمعايير التي أقرها المجلس تهدف إلى تخفيض الهدر والتوسع العشوائي في بناء المراكز الصحيّة والمستشفيات، خصوصاً في ظلّ ارتفاع الكلفة التشغيليّة لها، وحاجتها إلى كوادر طبيّة مؤهّلة.

وأكّد أن الأسس والمعايير الجديدة ستسمح بوصول الخدمات الطبيّة اللازمة إلى المناطق المستهدفة التي تفتقر للخدمة الصحيّة، إضافة إلى إيقاف الهدر في بعض المناطق التي تضمّ مراكز صحية “لا تبتعد عن بعضها سوى مئات الأمتار”.

وتابع جابر، “هذه المعايير والأسس أخذت من المعايير الدولية في بناء المراكز الصحية والمستشفيات التي تعتمد على عدد السكان المنوي خدمتهم، وتراعي البعد المكاني عن أقرب مستشفى أو مركز صحي، وسهولة الوصول إليه”.

ولفت إلى أن هذه الأسس والمعايير توضع لأول مرة، مبيناً أن هذا توجّه عام للحكومة، بهدف تنظيم الخدمات في جميع المناطق لخدمة المواطنين.