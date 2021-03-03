مجلس بارتوميو سرب بيانات أعضاء الجمعية العمومية لشركة دعاية موالية له

برشلونة – أشارت تحقيقات شرطة إقليم كتالونيا إلى أن مسئول في نادي برشلونة “أعار بيانات شخصية عن شركاء النادي (الذين يشكلون جزءا من الجمعية العمومية) لأهداف تتعلق بالدعاية الخاصة واستهداف أي معارضين أو منتقدين محتملين للإدارة”.

وبحسب ما توصلت إليه (موسوس داسكوادرا) فقد عثرت على تقرير أثناء مداهمة الاثنين لمقر شركة (تيلامبارتنرز)- التي قدمت (آي ثري فنشرز) إلى برشلونة- ورد فيه أن “هذه البيانات حول الجمعية العمومية حاسمة في التصويت”.

كما اعتبرت الشرطة أنه “جرى إنشاء قواعد بيانات بناء على هذه المعلومات الخاصة لضبط الرسائل من هذه الشركة (آي ثري فنشرز) المكلفة بالدعاية لصالح بارتوميو ومجلس إدارته وتشويه معارضيه عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت (موسوس داسكوادرا) أن “الهدف كان تحديد التوجهات الفكرية والسياسية لأعضاء الجمعية العمومية” وأن التقرير أورد أسماء “بعض المعارضين” وكذلك جوان لابورتا وفيكتور فونت المرشحين الحاليين لرئاسة النادي.

وقامت تلك الشركة بنشر انتقادات ضد لاعبي الفريق ومدربيه، ومن بينهم قائد البلاوجرانا ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وزميلهما السابق تشافي هيرنانديز، وكذلك المدير الفني الأسبق بيب جوارديولا، ما تسبب في جدل واسع، ودفع في النهاية باستقالة ستة من أعضاء مجلس إدارة بارتوميو، الذي اضطر للتخلي عن منصبه في النهاية عقب حملة لسحب الثقة منه ومجلس إدارته. – (إفي)