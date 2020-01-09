مجلس تجارة عمان يعقد اجتماعا طارئا لتقييم أضرار الأمطار

طارق الدعجة

عمان- يعقد مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، بعد قليل، اجتماعا طارئا لبحث وتقييم الأضرار التي لحقت بالتجار في منطقتي وسط البلد والدوار السابع، نتيجة ارتفاع منسوب مياه الأمطار مساء أمس والتي أدت إلى إلحاق أضرار مادية بممتلكات وبضائع التجار، وفق ما أعلن رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق.

وقال الحاج توفيق، لـ”الغد”، إن كوادر الغرفة متواجدة منذ الصباح في منطقتي وسط البلد والداور السابع لحصر الأضرار وتوثيقها بالصور والفيديوهات، كي يتم تقييم ما حصل.

وحول الخطوات اللاحقة التي ستتخذها الغرفة، قال الحاج توفيق إن ذلك مرتبط بنتائج وحصر الأضرار التي لحقت بالتجار، مشيرا إلى عدم وجود أرقام حول أعداد التجار المتضررين من مياه الأمطار.

ودعا الحاج توفيق أمانة عمان إلى ضرورة الإجابة على تساؤلات التجار حول الأسباب التي أدت إلى ارتفاع منسوب الأمطار وعدم قدرة مصارف المياه على تصريفها.

وبين أن المملكة مازالت تحت تأثير المنخفض الجوي العميق الذي يعبر يؤثر على المملكة، الأمر الذي مازال يشكل مخاوفا لدى العديد من التجار من تبعات ذلك على ممتلكاتهم وبضائعهم.