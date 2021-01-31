مجلس “قلقيلية” يحتفي بعيد ميلاد الملك

عمان-الغد– اقام مجلس قلقيلية يوم امس السبت احتفالًا بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني التاسع والخمسون، حيث نُظمت الفعالية في الساحة الأمامية للمجلس وتخلل الإحتفال عرضًا غنائيًا وقد أقام فريق شباب مجلس قلقيلية فقرات فنية من الزجل الشعبي والدبكة بمشاركة فرقة أمانة عمان الشعبية، وتم توزيع 500 قالب كيك على المنازل والسيارات بهذه المناسبة.

وبنهاية الحفل تم إطلاق الألعاب النارية وتوزيع الأعلام الأردنية والبلالين، حيث جاء هذا الحفل لتعزيز الولاء والانتماء بالوطن والقيادة الهاشمية بقلوب الأردنيين.