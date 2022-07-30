مجلس محافظة إربد يرفض مناقلات لثلاثة مشاريع

احمد التميمي – قرر مجلس محافظة اربد عدم الموافقة على اجراء مناقلات لثلاثة مشاريع تتضمن مناقلة مالية لمشروع الطاقة الشمسية للمدارس إلى مشروع تركيب طاقة شمسية لمبنى مديرة التربية والتعليم للواء قصبة اربد.

وقرر عدم الموافقة، خلال الجلسة التي عقدت اليوم السبت، على اجراء مناقلات مالية في لواء بني كنانة لمدرية زراعة بني كنانة والمتمثل بانابيب جر مياه ودراسات وابحاث لمشروع إضافة طابق لمبنى السيطرة في المديرية،

وقال رئيس مجلس محافظة اربد خلدون بني هاني خلال الجلسة التي عقدت، اليوم السبت، انه تمت الموافقه على اجراء تعديل اسم مشروع المنقذ في لواء الرمثا من صيانه منازل الاسر الفقيرة إلى مشروع انشاء وشراء وصيانة مساكن الاسر الفقيرة.

كم قرر المجلس عدم الموافقة على اجراء مناقلة لمشروع تشغيل ايدي عاملة بقيمة ٢٥ الف دينار والابقاء علية ورفض نقلة لشراء مبيدات حشرية وفطيرة وأدوية زراعية.