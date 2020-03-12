مجلس محافظة اربد: لا مشاريع خدماتية لجميع القطاعات العام الحالي

احمد التميمي



اربد – قال رئيس مجلس محافظة اربد الدكتور عمر مقابلة أن المبلغ المتبقي من موازنة المجلس للعام الحالي بعد تخفيضها من 24 مليون إلى 8 ملايين دينار ستذهب لتسديد فواتير واستكمال للمشاريع التي تمت عام 2019 .

وأكد المقابلة خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى المحافظة وحضره الناطق الإعلامي بالمجلس المهندس معن أرشيدات وأعضاء المجلس أن الموازنة أصبحت فعليا صفر وانه لا مشاريع خدماتية ستنفذ على ارض الواقع هذا العام.

وأشار إلى أن مجلس المحافظة خلال العامين الماضيين تمكن من تنفيذ مشاريع في جميع مناطق المحافظة لم تنفذ على مدار 10 سنوات سابقة قبل وجود مجلس المحافظة.

وأكد أن مجلس المحافظة تمكن من تحقيق العدالة في توزيع الخدمات في جميع ألوية المحافظة عكس ما كان يحصل في السابق من تدخلات في تنفيذ المشاريع من قبل النواب والوزراء.

وأوضح انه وبالرغم من كل الصعوبات التي كانت تواجه مجلس المحافظة جراء القانون كنقل الصلاحيات، إلا أن المجلس تمكن من تحقيق العديد من الانجازات على ارض الواقع.

وأشار إلى أن تبريرات المسؤولين بإناطة تنفيذ المشاريع الكبرى بعد تخفيض الموازنة بالمقاولين في القطاع الخاص غير مفهوم لغاية الآن وسيحمل موازنة الدولة مبالغ مالية كبيرة وهي جزء من ترحيل الأزمات للحكومات المقبلة.

وردا على أن مجلس المحافظة افشل مشاريع كانت بلدية اربد تنفيذها، أوضح المقابلة أن القانون لا يسمح بالاستثمار وتخصيص مبالغ للبلديات لإقامة مشاريع خدماتية وخصوصا وإنها مستقلة ماليا وإداريا ولها موازنة خاصة بها.

وأكد المقابلة أن مسودة قانون الإدارة المحلية مرفوض جملة وتفصيلا، مما يتوجب على مجلس النواب رده، داعيا إلى العودة إلى القانون القديم وأجزاء بعض التعديلات عليه بإضافة بعض المصطلحات كالرقابة والمتابعة والمحاسبة.

بدورة، عرض رئيس اللجنة المالية في المجلس المهندس محمد عبابنة بعض الأرقام في موازنة المجالس للأعوام الماضي، لافتا إلى أن موازنة المحافظة كانت في عام 2018 حوالي 22 مليون وكانت نسبة الانجاز 70%، فيما كانت عام 2019 حوالي 30 مليون وكانت نسبة الانجاز 31%.

وأشار إلى انه وجراء تخفيض الموازنة العام الحالي من 24 مليون إلى 8 ملايين دينار وبنسبة 62% اضطر المجلس إلى تصفير موازنة 4 قطاعات مهمة وهي (الآثار والأوقاف والبيئة والنقل).

ولفت العبابنة أن موازنة قطاع الأشغال انخفضت من 9 ملايين دينار إلى نصف مليون دينار بنسبة 94%، فيما خفضت موازنة التربية من 4 ملايين دينار إلى مليوني دينار بنسبة 42%، فيما خفضت موازنة التربية من 4 ملايين إلى مليون وبنسبة 62%.

وأكد العبابنة أن جميع المشاريع المدرجة على موازنة مجلس المحافظة تم إقرارها من قبل المجلس وبالتوافق مع الفعاليات الشعبية في المناطق وان إلغاءها سيفقد المصداقية بين المواطن وأعضاء المجلس.

بدورة، عرض رئيس اللجنة القانونية في المجلس محمد عبيدات أن اللجنة رصدت 21 ملاحظة على المشروع تشكل مبررا لرفضه بالمطلق والمطالبة بالعودة للقانون الأصلي.

ومن ابرز الملاحظات التي سجلتها اللجنة على المشروع تتلخص بالفقرة (ج) من المادة السابعة المتعلقة بتعريف رئيس مجلس المحافظة على انه الشخص الذي يتم انتخابه في أول جلسة للمجلس بالاقتراع السري والمباشر من بين أعضائه المنتخبين وهو ما يتعارض مع المادة الثانية التي تشير عرفت رئيس المجلس بأنه المنتخب أو المعين.

وقال عبيدات أن احتواء المشروع على مادة تنص على تعيين رؤساء البلديات أعضاء في مجالس المحافظات غير مبررة لأنها تتعارض مع الفصل القانوني للبلديات عن مجالس المحافظات لأنها تشكل تداخلا في الصلاحيات ويتعارض مع كون البلديات ذات استقلال مالي وأداري بينما موازنة مجالس المحافظات تأتي من الموازنة العامة للدولة كما انه يقلص تمثيل المناطق في مجلس المحافظة.

وأشار عبيدات أن اللجنة رفضت الفقرة(ج) من المادة الخامسة التي نصت على وجود 50% فأكثر من النساء في المجلس وهو ما يتناقض مع الخيار الديمقراطي الذي أتاح للمرأة حق وحرية الترشح ومنحها، إضافة إلى ذلك تميزا ايجابيا بالكوتا.

ولفت عبيدات إلى المادة (11) بمنح الوزير المختص صلاحية قبول استقالة عض أو إقالته وهو ما ينطبق أيضا على رئيس المجلس خلافا لما يجب من تعزيز إرادة في هذه المسالة.

وقال أن منح الوزير وفق الفقرة (ب) من المادة التاسعة بإناطة مسؤولية وصلاحية تعيين أمين سر للمجلس بالوزير عوضا عن المجلس يعتبر من المثالب التي تضمنتها مسودة المشروع.

وأكد عدد من أعضاء المجلس أن مشروع قانون الإدارة المحلية اقر في غرف مغلقة لتهميش دور المجالس المحلية بعد أن تم سحب الصلاحيات من قبل النواب والوزراء في قانون اللامركزية وعدم قدرتهم على إنشاء مشاريع خدماتية إلا بموافقة مجلس المحافظة.