مجلس محافظة الزرقاء يخصص مليون دينار لمكافحة كورونا

الزرقاء – قرر مجلس محافظة الزرقاء تخصيص مليون دينار من موازنة المجلس في قطاع الصحة لغايات مكافحة فيروس كورونا ودعم جهود الحكومة وإجراءاتها الاحترازية الرامية لمكافحة الفيروس .

جاء ذلك خلال الجلسة الالكترونية الطارئة التي عقدها المجلس اليوم الثلاثاء، لبحث ومناقشة الظروف التي تمر بها المملكة والإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء لمكافحة الفيروس.

وأكد رئيس المجلس الدكتور أحمد عليمات، وضع المشروعات التي تقرر تنفيذها تحت بند التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص، والمقدرة بثمانية ملايين دينار تحت تصرف الحكومة، إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك .

وثمن الجهود والإجراءات التي قامت بها الحكومة ووزارة الصحة والقوات المسلحة الأردنية وكافة الأجهزة الأمنية، مؤكداً وقوف المجلس والأردنيين عموما، صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية، ووضع كافة الإمكانيات والجهود تحت تصرف الحكومة تحت شعار ” نفنى ولا يهون الوطن ” .

ودعا الدكتور عليمات المواطنين إلى الالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن رئاسة الوزراء، ومتابعة التعليمات، وما يبث من أخبار عبر وكالة الأنباء الأردنية (بترا) والتلفزيون الأردني والابتعاد عن المصادر غير الموثوقة، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.-(بترا)