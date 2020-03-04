مجلس محافظة العاصمة يناقش التعديلات القانونية لقانون اللامركزية

موفق كمال

عمان– قال رئيس مجلس محافظة العاصمة المهندس أحمد العبداللات إن المجلس ناقش اليوم التعديلات القانونية لقانون الإدارة المحلية التي رفضها المجلس سابقاً. بحضور رئيس مجلس النواب بالوكالة نصار القيسي ورئيس اللجنة الإدارية علي الحجاحجة ورئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات، وأعضاء مجلس محافظة العاصمة .

وبين العبداللات أن هذا الاجتماع يأتي رفضاً للتعديل الذي طرأ على قانون اللامركزية الذي شمله قانون الإدارة المحلية الجديد، لاسيما فيما يتعلق بشكل مجالس اللامركزية، مشيراً إلى أنه كان الاتفاق مع الحكومة على أن يكون انتخاب المجالس مباشراً وليس غير مباشر، مع الاعتراض على النسبة العالية لتمثيل المرأة والبالغة 50% .

من جهته قال رئيس مجلس النواب بالوكالة نصار القيسي اننا لن نقبل باي تعديلات تقلص من دور مجالس المحافظات.