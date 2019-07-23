مجلس محافظة الكرك يرفض موازنة 2020 والبالغة 15 مليون دينار

هشال العضايلة

الكرك- رفض مجلس محافظة الكرك اليوم الثلاثاء، بالاجماع السقف المحدد لموازنة المحافظة مع أي اجراءات تتعلق بالموزانة في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس صايل المجالي وبحضور اعضاء المحلس لمناقشة تحديد سقف موازنة الكرك والبالغة 15 مليون و355 ألف دينار.

وأكد المجالي أن مجلس محافظة الكرك يعمل جاهدا بالتعاون مع المجلس التنفيذي لوضع الخطط وتحديد الالويات بهدف تنمية المحافظة اقتصاديا وتنمويا

وقال إن مجلس محافظة الكرك يعمل بكل طاقاتة من اجل تنفيذ المشاريع ومتابعتها، مبينا أن ترتيب محافظة الكرك في توزيع اسقف الموزانات هو اخر محافظة.

واشار بانه تم رفع مذكرات احتجاج لدولة رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس الديوان الملكي ووزراء الادارة المحلية والمالية ودائرة الموازنة العامة حول تخفيض سقف موازنة الكرك بالأضافة الى الاتصالات المستمر معهم.

وطالب بضرورة تشكيل لجنة من مجالس المحافظات لدراسة لتعديل المعايير ودراستها من جديد تتناسب الوحدات الادارية والبلديات واعضاء مجلس النواب والمدارس المستأجرة والخدمات المقدمة.

واكد رئيس مجلس بان الكرك ظلمت في الموازنة وبحاجة اعادة النظر فيها بما تتناسب واقع الكرك التنموي.

وناقش اعضاء مجلس المحافظة سقف موازنة الكرك الذي لا يرتقي الى المستوى المطلوب والبالغ حوالي 15 مليون دينار.

وقالوا ان الكرك مظلومة ومهمشة من قبل الحكومة في كافة المجالات وهذا يتطلب رفض الموازنة وتعليق الجلسات لحين اعادة النظر بسقف موزانة الكرك.

وطالبوا اعضاء المجلس بتشكيل لجنة من المجلس لمناقشة كافة قضايا الكرك مع الحكومة وكذلك الاطلاع على موزانات المحافظات الاخرى لمطابقتها مع المعايير والاسس.

وشدد على ضرورة اعادة النظر بالمبلغ الذي تم تخفيضه من موازنة المحافظات والبالغ حوالي 77 مليون دينار ما نسبتة 30% وهذا يستدعي تخفيضه الى 20% على مستوى المحافظات.

وأكدوا اعضاء مجلس محافظة الكرك بانه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم بزيادة سقف موازنة الكرك سيتم تعليق الجلسات او الاستقالة الجماعية.