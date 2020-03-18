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مجلس محافظة الكرك يضع موازنته بتصرف وزارة الصحة

منذ 58 دقيقة

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هشال العضايله
الكرك- قرر مجلس محافظة الكرك “وضع موازنة المحافظة بين يدي وزير الصحة للمساهمة بأي متطلبات طبيه تساهم بالخروج من أزمة كورونا وللحفاظ على أمن وسلامة مواطنيننا”.
وأكد المجلس أن هذه المبادرة تأتي من منطلق الحرص على إسناد الجهود الوطنية في مواجهة فيروس كورونا.
وبين المجلس أنه يؤيد الإجراءات الحكومية الاحترازية والوقائية التي اتخذتها للحفاظ على الوطن وصحة المواطنين.
وقال المجلس إنه من هذه اللحظة يضع كافة الإمكانيات تحت تصرف الحكومة، مشيدا بجهود الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة التي تعمل على مدار الساعة لخدمة المواطنين والمحافظة على صحتهم.

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