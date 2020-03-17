مجلس محافظة المفرق يضع موازنتة البالغة 8 ملايين لوزارة الصحة

حسين الزيود

المفرق- قرر مجلس محافظة المفرق وضع موازنتة الرأسمالية و البالغة 8 ملايين و 465 ألف و 766 دينار تحت تصرف وزارة الصحة لمنع انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك في الجلسة الإلكترونية الذي عقدها، مساء الثلاثاء، نظرا للظروف التي يمر بها الوطن انطلاقا من الواجب الوطني في مواجهة وباء كورونا، بحسب الناطق الإعلامي باسم مجلس محافظة المفرق صبري زيادنة.

وقال إن المجلس وبالأغلبية المطلقة قرر الموافقة على نقل المبالغ التي تم تخفيضها من موازنة المحافظة وتم نقلها لبند الشراكة مع القطاع الخاص والبالغة 12 مليون دينار تحت تصرف وزارة الصحة أيضا.