المفرقكورونا الرئيسيةمحافظات

مجلس محافظة المفرق يضع موازنتة البالغة 8 ملايين لوزارة الصحة

منذ ساعة واحدة
كوادر طبية ترتدي ملابس للوقاية من فيروس كورونا أمام مدخل طوارىء مستشفى الأمير حمزة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

حسين الزيود

المفرق- قرر مجلس محافظة المفرق وضع موازنتة الرأسمالية و البالغة 8 ملايين و 465 ألف و 766 دينار تحت تصرف وزارة الصحة لمنع انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك في الجلسة الإلكترونية الذي عقدها، مساء الثلاثاء، نظرا للظروف التي يمر بها الوطن انطلاقا من الواجب الوطني في مواجهة وباء كورونا، بحسب الناطق الإعلامي باسم مجلس محافظة المفرق صبري زيادنة.

وقال إن المجلس وبالأغلبية المطلقة قرر الموافقة على نقل المبالغ التي تم تخفيضها من موازنة المحافظة وتم نقلها لبند الشراكة مع القطاع الخاص والبالغة 12 مليون دينار تحت تصرف وزارة الصحة أيضا.

مقالات ذات صلة

حملة تعقيم موسعة لمرافق عامة في الرويشد (صور)

منذ 7 دقائق

مدير الجمارك يوعز باستمرار دوام الموظفين لضمان حركة انسياب البضائع

منذ 23 دقيقة

مجلس محافظة الزرقاء يخصص مليون دينار لمكافحة كورونا

منذ 48 دقيقة

السعودية.. تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بـ”كورونا”

منذ 48 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock