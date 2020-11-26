مجلس محافظة عجلون يخصص 120 ألف دينار لشراء أجهزة ومواد طبية

عجلون – قال رئيس مجلس محافظة عجلون، عمر المومني، إن المجلس خصص مبلغ 120 ألف دينار لشراء مواد وأجهزة طبية وصحية لمستشفى الإيمان الحكومي في المحافظة.

وبين المومني، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، أن المجلس خصص مبلغ مليون دينار من موازنة العام المقبل للقطاع الصحي لتنفيذ 23 مشروعا من بينها صيانة وتأهيل وشراء معدات ومواد وأجهزة طبية وأثاث للمراكز الصحية التي تحتاج إلى ذلك وبناء مراكز صحية حديثة ضمن المواصفات ومقاييس حديثة.

وأشار الى أنه سيتم عقد اجتماع للمجلس من أجل طرح مطلب تخصيص مبلغ لشراء أجهزة تنفس اصطناعي من خلال إجراء مناقلات من القطاعات الأخرى لحل مشكلة نقص هذه الأجهزة.

وكان عدد من المواطنين طالب مجلس المحافظة عجلون بتخصيص مبلغ مالي من الموازنة لغايات شراء أجهزة ومواد طبية لمستشفى الإيمان الحكومي في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة لتمكينها من استيعاب الحالات التي تدخل وتوفيرها في المستشفيات والمراكز الصحية.

وأكدوا سرعة الإجراء من خلال تحويل مبالغ من مخصصات القطاع الصحي لهذه الغاية والذي أصبح ضرورة وأولوية قصوى لشراء أجهزة خاصة في ظل النقص الحاصل فيها.

وبيّن المواطن، حسين المومني، أن المحافظة تسجل يوميا أعدادا متزايدة من الإصابات بالفيروس لذا يتطلب من وزارة الصحة إعطاء الموضوع الأهمية والسرعة القصوى لشراء أجهزة التنفس، خاصة أن الموضوع يتعلق بأرواح المواطنين مع زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة.

وأشار رئيس لجنة تنسيق العمل التطوعي والاجتماعي، محمد البعول، إلى أن مستشفيات المحافظة أصبحت في حاجة ماسة إلى أجهزة التنفس الصناعي أيضا لمساعدة مرضى فيروس كورونا المستجد، الذي بات يتفشى بوتيرة متسارعة في الأردن، وعجلون بشكل خاص.

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