مجلس مفوضي الاتصالات يقر تعليمات انترنت الأشياء

عمان- أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور أن المجلس أقر تعليمات انترنت الاشياء بعد السير بإجراءات الاستشارة العامة للقطاع والتي استغرقت عدة اشهر.

وأكد في بيان صحفي اليوم الاثنين أن الهيئة من اوائل الهيئات التنظيمية في العالم التي تقر مثل هذه التعليمات والسباقة لها بالمنطقة.

وقال الجبور: إن تقنية انترنت الاشياء مفهوم حديث، وهي تقنية تتيح التواصل بين الاشياء (الأجهزة) المترابطة مع بعضها البعض؛ مثل الأدوات والمستشعرات والحساسات وأدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة وغيرها. وقال إن ما يميز إنترنت الأشياء أنها تتيح للإنسان التحرر من المكان، أي أن الشخص يستطيع التحكم في الأدوات دون الحاجة للتواجد في مكان محدّد للتعامل مع جهاز معين.

وأكد أهمية انترنت الأشياء في تفعيل التحول والاقتصاد الرقمي الذي يُعد حاسما للنجاح في هذا العصر التنافسي، فوفقاً لدليل الإنفاق العالمي على إنترنت الأشياء الذي يصدر مرتين سنويا، من المتوقع أن يصل الإنفاق على إنترنت الأشياء في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى 62ر12 مليار دولار بحلول عام 2021 في ظل ضخ الشركات والمؤسسات المزيد من الاستثمارات في الأجهزة والبرمجيات والخدمات وقدرات التوصيل الكفيلة بتطوير حلول إنترنت الأشياء.

واوضح أنه يمكن استخدام التقنية لتقليل التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية وبالذات كفاءة الطاقة، حيث يمكن للقطاعات الانتاجية والصناعية معرفة وتحليل الطاقة المستهلكة وتكاليفها في الوقت الفعلي للاستخدام، ومعرفة الأنظمة ذات الكفاءة المنخفضة لتقليل التكاليف كما يمكن من خلال انترنت الاشياء التحكم الأمثل بأنظمة التكييف والإضاءة الذكية. ولفت الجبور إلى أنه -كما هو الحال مع أي تقنية جديدة- فإن القطاع الخاص كشركات ومستثمرين يبحث عن الفوائد والفرص الاستثمارية المتاحة في هذه التقنية قبل تبنيها والاستثمار في البنى التحتية الخاصة بها. وأشارت تقارير دولية متخصصة بأن حجم سوق انترنت الأشياء سيتضاعف 5 مرات عام 2020 ليصبح أكبر سوق أجهزة في العالم، متوقعا دخول العديد من الشركات في سوق انترنت الاشياء.

(بترا)