“الصحفيين” تدعو الهيئة العامة للاجتماع بمنتصف أكتوبر

عمان- الغد- قرر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين دعوة الهيئة العامة للنقابة للانعقاد في اجتماع عادي الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 15/10/2021 في قاعة عمان الكبرى / مدينة الحسين للشباب وذلك عملا بأحكام المادة (20) من قانون النقابة والبلاغ الحكومي رقم (43) لسنة 2021 الصادر استناداً لأحكام البند ثامناً من أمر الدّفاع رقم (16) لسنة 2020 وفي حال عدم توافر النصاب القانوني لعقد الاجتماع خلال ساعة واحدة من موعد الاجتماع المقرر يؤجل الاجتماع الى يوم الجمعة الموافق 22/10/2021 في الزمان والمكان المحددين أعلاه، وسينعقد الاجتماع المؤجل بمن يحضر من الزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة المدرجين على سجل الممارسين بموجب الكشف الصادر عن المجلس.

يتضمن جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة ما يلي :

أ. مناقشة التقارير الادارية والمالية والمهنية المتعلقة بأعمال المجلس للسنوات 2019 و2020 والفترة المنقضية من 2021 واصدار القرارات اللازمة بشأنها.

ب. تصديق الحسابات الختامية لعامي 2019 و2020 والاطلاع على الحسابات عن الفترة المنقضية من العام الحالي 2021 واقرار الموازنة التقديرية للسنة الجديدة.

ج. الموافقة على مشروع نظام لجائزة الحسين للإبداع الصحفي.

د. التوصية بإجراء دراسة اكتوارية شاملة لصندوق التعاون والضمان الاجتماعي وتعديل النظام استناداً الى نتائجها.

هـ. انتخاب النقيب ونائب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

وبحسب المادة (13) من قانون النقابة سيصدر المجلس كشفاً صباح يوم الأربعاء الموافق 22/9/2021 بأسماء الزملاء المدرجين على سجل الممارسين والذين يحق لهم حضور الاجتماع والمشاركة بالانتخابات على اللوحة الخاصة بالإعلانات داخل النقابة وعلى الموقع الالكتروني للنقابة وصفحتها على الفيس بوك، وبذلك فإن أي زميل مدرج اسمه على سجل الصحفيين الممارسين قبل يوم الأربعاء المشار اليه أعلاه يحق له حضور الاجتماع والمشاركة بالانتخابات.

واستنادا لأحكام القانون سيتم فتح باب الترشح لمنصب النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس يوم الثلاثاء الموافق الخامس من شهر تشرين الأول لعام 2021 و يغلق باب الترشيح مع نهاية يوم الاثنين الحادي عشر من الشهر ذاته.

و يقوم المرشح بتقديم الطلب الى النقابة مقابل إيصال خطي باستلام الطلب موقع من مدير النقابة السيد وفيق عابدين حيث قرر المجلس تكليفه بهذه المهمة .

وسوف تقوم النقابة بالإعلان عن أسماء المرشحين على اللوحة الخاصة بالإعلانات داخل النقابة وعلى الموقع الالكتروني للنقابة (www.jpa.jo) وصفحتها على الفيس بوك (www.facebook.com Jordan-Press-Association-) في اليوم التالي ليوم انتهاء مدة الترشيح.

• ملاحظة:

وفق البلاغ الحكومي نرجو من الزميلات والزملاء الالتزام بما جاء في البروتوكول رقم (20) والخاص بانتخابات النقابات والجمعيات والنوادي الرياضية ونؤكد أهمية التعاون ومراعاة متطلبات السلامة والصحة الوقائية للحفاظ على سلامتكم وسلامة الإجراءات.

ينــال البــرماوي

القائم بأعمال نقيب الصحفيين