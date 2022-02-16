مجلس نقابة الصحفيين يستكمل تشكيل لجانه

استكمل مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين لجانه لتكون مساندة لعمل المجلس .

وقال نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة ان تشكيل اللجان يأتي لمساندة المجلس في اداء مهامه داعيا اللجان إلى تفعيل دورها وتنفيذ الخطط والبرامج بما يخدم الهيئة العامة.

وقرر المجلس تشكيل لجنة المرأة من الزميلات بشرى نيروخ ولينا عربيات وناديا العنانزه ونعمت الخورة ووفاء زيناتية ولجنة الحريات من الزميلات و الزملاء جمال البواريد وجهاد ابو بيدر وراشد العساف وسوسن مبيضين ووليد الطراونه وانس الحياري وسليمان الحراسيس واحمد زبون .

كما قرر المجلس تشكيل لجنة مقاومــة التطبيع من الزملاء ايهاب سلامــة وخليل زيادين والدكتور عوده الجعافرة والدكتور محمد المعايطة ومحمود ابو داري ولجنة فلسطين من الزميلات والزملاء ايهاب مجاهد وجمانه ابو حليمة وعبدالله القاق وكمال زكارنه وماجده ابو طير ومحمد نور الكردي وموزه فريحات ونزيرة السيد .

كما قرر المجلس تشكيل لجنة الشؤون الخارجية من الزميلات والزملاء الدكتورة امال الجبور وصالح الخوالدة وطارق المعايطة وعماد السعايدة وغازي السرحان وليما نبيل ومحمد الملكاوي واللجنة الثقافية من الزملاء جمال العلوي ورمزي الغزوي وعدنان نصار ومحمد عقاب الخصاونــة ومنير عتيق وموسى حوامده وياسر العلاويين وياسين القيسي .

كما قرر المجلس تشكيل اللجنة الاجتماعية من الزملاء اسلام العمري وخالد الخواجا وعطيه النجادا وفيصل القرعان ونوفل ابو سبيتان ويحيى مطالقة واستحداث لجنة الشباب من الزميلات والزملاء ابراهيم ابو زينه وحاكم الخضير ورانيا تادرس وسرى الضمور وعمر الدهامشة ومازن النعيمي على أن تختار جميع هذه اللجان رئيسا ومقررا لها وفق ما أفاد به الناطق الإعلامي للنقابة الصحفي علي فريحات .