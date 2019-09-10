مجلس نقابة المعلمين يجتمع برؤساء الفروع لاطلاعهم على “مقترح المعاني”

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عمان – أكد الناطق الإعلامي لنقابة المعلمين نور الدين نديم، أن مجلس النقابة سيجتمع مع رؤساء الفروع الساعة الثانية ظهراً لوضعهم في صورة المستجدات التي جرت يوم أمس، خلال اللقاء نائب النقيب القائم باعمال النقيب ناصر النواصرة مع وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني بوساطة رئيس لجنة التربية النيابية ابرهيم البدور.

وقال نديم في تصريح لـ”الغد” اليوم، إن النواصرة سيضع رؤساء الفروع بصورة مقترح الحكومي قدمه المعاني في اللقاء امس.

وأضاف أن المقترح الذي قدمته الحكومة لانهاء الإضراب لا يلبي طموح المعلمين وهو مرفوض من قبلهم.

وبين أن ما تطرحه الحكومة من مقترحات على اختلاف مسمياتها الا انها تصب جميعها بفكرة ربط العلاوة بالاداء وليس له علاقة بمطلب المعلمين برفع العلاوة التعليم 50%على رواتب المعلمين الأساسية.

وبين أن المعلمين يرفضون ما اقترحته الحكومة يوم امس، كونها تطالب بزيادة موحدة للمعلمين كافة باعتباره مطلب مستحق منذ عام 2014.

وأكد أن ما حصل امس من حوار يعد بادرة إيجابية ونأمل أن نصل إلى اتفاق في ظل استمرار الحوار.

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