مجلس هيئة الاعتماد يقر استمرارية الاعتماد لتخصصات جامعية

أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس وماجستير علم الحاسوب، وهندسة البرمجيات، وبكالوريوس الذكاء الاصطناعي في جامعة الزرقاء.

كما أقر المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس هندسة البرمجيات، وبكالوريوس وماجستير القانون في جامعة عجلون الوطنية، وبكالوريوس الصحافة والإعلام، وماجستير الإعلام في جامعة الشرق الأوسط، وبكالوريوس التسويق الرقمي في جامعة الزيتونة الأردنية.

ووفق المجلس على إعادة تشكيل مجلس أمناء كلية لومينوس الجامعية التقنية، وعلى تشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الملكية لفنون الطهي.