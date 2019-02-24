مجمع الزرقاء الداخلي: ضيق بالمساحة وغياب للتنظيم ونقص المواقف- فيديو

إحسان التميمي

الزرقاء– “فوضى وضيق في المساحة وغياب للتنظيم ونقص حاد في أعداد المواقف المخصصة للحافلات، وغياب تام للمظلات”، هكذا يصف سكان بالزرقاء حال مجمع الزرقاء الداخلي “المجمع القديم”.

فيما يشكو سائقون يعملون داخل المجمع من غياب تام للخدمات، في ظل اصطفاف الباصات بطريق عشوائية، بسبب ضيق المجمع وعدم قدرته على استقبال عشرات الآلاف من الركاب، وآلاف الحافلات التي تعمل على نقل الركاب بين أحياء المدينة المختلفة.

ووفق سائقي حافلات، فإن المجمع في وضعه الحالي مأساوي ويشهد فوضى تنظيمية كبيرة، في ظل غياب تام لدور هيئة تنظيم قطاع النقل والجهات المختصة.

ويقول محمد وليد وهو أحد السائقين، إن مشادات كلامية تقع بشكل يومي بين السائقين والركاب يوميا، جراء الفوضى، والتي تتحمل مسؤوليتها الجهات المختصة، خصوصا في ظل الضيق الحاصل في المجمع وغياب التنظيم.



ويضيف ان المجمع يعاني فوضى عارمة خصوصا مع ازدياد اعداد الحافلات وزيادة اعداد المواطنين، الذين يرتادونه بشكل يومي، فضلا عن دخول مئات المركبات الخصوصية الى المجمع، لغايات تنزيل المواطنين مما يزيد من وطاءة الفوضى داخل المجمع.

ويؤكد وليد أن المجمع في ساعات الذروة يصعب الدخول إليه، بسبب سوء تنظيمه، مشيرين الى ان السائقين لطالما طالبوا بمنع دخول المركبات الخصوصية وتوفير شرطي سير دائم داخل المجمع، خصوصا وان المجمع يرتاده عشرات الآلاف يوميا من المواطنين.

ويقول السائق محمد وحيد، إن المجمع يعاني من فوضى كبيرة، بسبب ضيقه وعدم قدرته على استيعاب أعداد الحافلات.

ويضيف وحيد ان بعض الاحياء في الزرقاء خصص لها اكثر من عشرين حافلة، في حين ان الموقف المخصص لها داخل المجمع لا يتسع لأكثر من عشر حافلات، وبالتالي اضطرار البقية إلى الوقوف بشكل عشوائي يزيد من وطأة الازدحام المروري الخانق الذي يعاني منه المجمع.

ويقول السائق مراد عبدالله، ان المجمع يعاني من العديد من المشاكل يتمثل ابرزها في غياب دور الجهات المعنية، اذ لا يتوفر في المجمع مواقف مخصصة للمواطنين، وبالتالي يزيد من خطورة الوضع داخل المجمع في ظل دخول عشرات الآلاف من المواطنين اليه يوميا، فضلا عن غياب المواقف المخصصة للحافلات، وعدم وجود أي آرمات توضيحية داخل المجمع للمواطنين.

ويضيف عبدالله، ان السائقين كثيرا ما طالبوا بالعمل على توسيع المجمع ليتناسب مع أعداد الركاب، قائلا إن المجمع تضاعفت اعداد الحافلات والركاب المستخدمين له، في حين بقيت مساحة المجمع على ماهي، دون القيام بأي عملية توسعة أو تحسين لوضعه الحالي.

من جهتها أقرت مديرة مكتب هيئة تنظيم قطاع النقل العام في الزرقاء لبنى عبدالهادي، بعدم صلاحية مجمع باصات الزرقاء الداخلي من الناحية الفنية واللوجستية.

وقالت إن المشكلة التي تعاني منها الهيئة هي عدم قدرتها على إعادة تأهيل المجمع، بسبب ملكيته التي تعود إلى أكثر من جهة.

واضافت عبدالهادي، إن المجمع لا يتسع الى أعداد الحافلات التي ترتاده يوميا، والتي تعمل على الخطوط الداخلية وتقدر في 529 حافلة.

واكدت عبدالهادي، ان الهيئة تسعى الى تحسين وضع المجمع بناء على الامكانيات المتوفرة لها، لحين انشاء مجمع جديد والذي سيرتبط مع عمل الباص السريع المنوي تنفيذه.

ولفتت عبدالهادي ان إعادة تأهيل المجمع الداخلي في محافظة الزرقاء، لم تعد تجدي نفعا بسبب التزايد السكاني وضيق مساحة المجمع. وحول شكاوى السائقين من عمليات التحميل مقابل أجر قالت إن علميات الردع والعقوبات ليس كافية في كثير من الأحيان.